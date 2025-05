La Sindaca Celentano esprime solidarietà al Sindaco di Ascoli Fioravanti, vittima di gravi minacce

LATINA – Il messaggio della Sindaca di Latina Matilde Celentano per esprimere solidarietà al collega di Ascoli Piceno vittima di minacce di morte. “Desidero esprimere la mia piena e sincera solidarietà al collega Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli Piceno e presidente del consiglio nazionale ANCI, vittima di gravi minacce che nulla hanno a che fare con il legittimo dibattito pubblico o il confronto politico. Conosco bene, per esperienza diretta, quanto possano essere dolorose e ingiuste le offese personali, soprattutto quando colpiscono la dignità di chi ricopre un ruolo istituzionale. Apprezzo e condivido, quindi, la scelta del Sindaco Fioravanti di denunciare gli autori di 144 minacce e insulti ricevuti tramite social. È un gesto non solo legittimo, ma necessario, perché nessuna forma di violenza verbale può essere tollerata, tanto meno se rivolta a chi quotidianamente si impegna al servizio delle proprie comunità. Chi minaccia o insulta sui social non può essere giustificato né minimizzato: denunciare è un atto dovuto, anche a nome di tutte quelle persone che, pur subendo, non hanno la forza o la possibilità di farlo. Nel nostro comune impegno all’interno dell’ANCI, auspico che si apra una riflessione seria sul linguaggio d’odio, soprattutto online, e che le istituzioni sappiano reagire con fermezza e unità. A Marco, la mia vicinanza personale e istituzionale”.

IL CASO:

Minacciato di morte sui social. Il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, denuncerà le 144 persone che, nei giorni scorsi, a seguito del caso mediatico ‘esploso’ in città dopo l’identificazione della fornaia Lorenza Roiati da parte delle forze dell’ordine, per aver esposto uno striscione antifascista, hanno promesso di “appenderlo a testa in giù”. Parole forti, quelle contro il primo cittadino, che ha deciso di sfogarsi nel consiglio comunale.