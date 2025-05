Pontinia, esposto del Sindaco per presunti rifiuti nell’area ex Miralanza

Il Sindaco di Pontinia, Eligio Tombolillo, ha presentato un esposto formale ai Carabinieri in merito alla presunta presenza di rifiuti interrati nell’area dell’ex stabilimento Miralanza, destinata alla realizzazione di un impianto a biogas. La segnalazione nasce da alcune fotografie ricevute in forma anonima, che mostrano scavi nel terreno e materiali non identificati, verosimilmente riconducibili a rifiuti. Alle immagini si aggiungono le testimonianze di numerosi cittadini, tra cui ex operai dello stabilimento, che alimentano forti dubbi sulla salubrità del sito. Sebbene al momento non risultino accertamenti ufficiali né indagini concluse, il Comune ritiene indispensabile un approfondimento da parte delle autorità competenti, anche in vista dell’imminente avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Secondo l’amministrazione, la documentazione finora presentata appare carente proprio rispetto agli aspetti legati allo stato del suolo e alla possibile presenza di rifiuti interrati. Da qui la richiesta formale di integrazione delle indagini ambientali e di controlli indipendenti, in un’ottica di massima trasparenza e tutela della salute pubblica.

“È fondamentale – sottolinea il Sindaco – che ogni decisione venga presa sulla base di dati certi e verificati. La salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza sanitaria viene prima di tutto.”