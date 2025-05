Fondi: 36enne arrestata per rapina e furto

I Carabinieri della Tenenza di Fondi hanno arrestato una donna di 36 anni, residente in città e già nota alle forze dell’ordine, con le accuse di rapina impropria, lesioni personali, furto e ricettazione. L’intervento è scattato dopo una segnalazione al 112: la donna, la sera precedente, era stata sorpresa a rovistare all’interno di un’auto parcheggiata da un passante. Per guadagnarsi la fuga, lo ha aggredito con calci e pugni, riuscendo a sottrarre un telefono cellulare. Avviate immediatamente le ricerche, anche grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza, i militari hanno ricostruito la dinamica: durante la fuga, la donna si è anche impossessata di un’auto lasciata aperta e con le chiavi inserite. I Carabinieri sono riusciti a rintracciarla in un’abitazione privata, nei pressi della quale sono stati trovati due veicoli rubati: uno già oggetto di denuncia e l’altro sottratto durante la fuga. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto le chiavi dell’auto rubata, il cellulare trafugato e una parrucca, probabilmente utilizzata per mascherarsi durante i colpi. I beni recuperati sono stati restituiti ai legittimi proprietari. La donna, dopo le formalità di rito, è stata posta agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.