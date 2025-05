Fondi, spari nel centro storico: indagini in corso

Sono in corso le indagini della Polizia di Stato sul colpo di pistola esploso nel tardo pomeriggio di martedì a Fondi, in pieno centro storico. Il proiettile è stato sparato in un vicolo nei pressi di via Garibaldi, in orario di passaggio e alla luce del giorno. Un gesto che, secondo i primi accertamenti, avrebbe avuto una chiara finalità intimidatoria. Sul posto sono immediatamente intervenute le pattuglie del Commissariato di Polizia, allertate dalle segnalazioni dei residenti che hanno udito distintamente lo sparo. Gli agenti, giunti sul luogo, hanno rinvenuto un bossolo in strada, conferma tangibile dell’episodio. Gli investigatori, coordinati dal Commissariato di Fondi, hanno effettuato un sopralluogo approfondito, avvalendosi anche del supporto della Polizia scientifica, che ha provveduto a documentare la scena e ad acquisire il bossolo per le successive analisi balistiche. Al contempo, sono stati ascoltati diversi testimoni e identificati i presenti nella zona, nel tentativo di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e risalire all’identità di chi ha premuto il grilletto. Stando alle prime ricostruzioni, il colpo sarebbe stato esploso in aria, e non sembrerebbe esserci l’intenzione di colpire qualcuno.