Trofeo “Città di Latina”, il 30 giugno l’inaugurazione

Dopo il ministro Andrea Abodi lo scorso anno, sarà Nello Musumeci ad inaugurare la seconda edizione del Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza lunedì 30 giugno, dalle 19, in Piazza del Popolo. Il titolare del Dicastero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare ha confermato la presenza alla giornata di apertura della rassegna organizzata dall’associazione Amici del Basket con il Comune di Latina, che trasformerà dal 30 giugno fino alla fine di luglio, il centro storico in un grande villaggio. Oltre al torneo di pallacanestro, che si svolgerà nell’arena sotto l’Intendenza di Finanza dal 30 giugno al 20 luglio, saranno protagonisti anche padel, volley e basket 3×3.

La fase finale della Coppa degli Ordini e dei Professionisti e il Black Jack Padel si svolgeranno dal 10 al 20 luglio nel campo allestito il vecchio ingresso della biblioteca comunale; il torneo di pallavolo Volley In Piazza, organizzato dalla Virtus Volley Latina – New Volley Latina sui campi allestiti in via Diaz, fronte Feltrinelli, con formula open misto (minimo due giocatrici nel sestetto) si giocherà tra il 15 e il 18 luglio; basket 3×3 sullo stesso campo del Trofeo Città di latina, al via dal 21 al 25 luglio, a cura di Baskeball Never Stops.

“Lo sforzo è stato notevole – dice Massimo Passamonti presidente degli Amici del Basket –, ma l’auspicio è di trasmettere una nuova dimensione di vivere la città. Il nostro augurio è di fare ancora meglio della prima edizione, quando abbiamo registrato un flusso di circa 30.000 persone. Abbiamo lavorato per questo”.

Trofeo Città di Latina

In campo le categorie Junior e Senior, formula mista con almeno una giocatrice per quarto di gara. In campo dai tesserati, agli ex giocatori, prepariamoci a incontri intergenerazionali, lungo il filo conduttore dell’amore per la palla a spicchi. In mezzo due momenti particolare. Si giocherà tutte le serie dal 30 al 20 luglio.

Start alle 19 con gli Junior e dalle 21 i Senior. Queste le categorie e i gironi:

JUNIOR

Girone A: Globaltel, New Age Erborist, Sapore di Sale, Unicorneria;

Girone B: Electricplanet/La Bottega del Fornaio, Virtus Aprilia, Coronet Spa, Ultra Solar;

SENIOR

Girone A: Benacquista Assicurazioni, Pasta Neri/Bar Farina, Farmacia Isonzo, Generali Assicurazioni;

Girone B: Carrozzeria Falcone, Pasta La Forza, Monium, 3E Geco.

Il torneo quest’anno ricorda la figura dell’avvocato Luciano Marinelli, che 50 anni fa guido l’AB Latina alla storica promozione in Serie B. Il 1° luglio verrà invece ricordato, a due anni dalla scomparsa, Vincenzo D’Amico, stella della Lazio, nato e cresciuto a Latina, sempre legato alla sua città. L’8 luglio lo sport inclusivo con i campioni di basket di Inteam, mentre il 12 luglio saranno gli Space Jumpers a calamitare l’attenzione della platea con le acrobazie sotto canestro.