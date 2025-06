Latina, rapina serale alla friggitoria di Corso della Repubblica: preso l’incasso

LATINA – Rapina ieri sera intorno alle 22 nella friggitoria di Corso della Repubblica, Amor di Patata. Un giovane a volto scoperto ha atteso che tutti i clienti andassero via e ha minacciato il dipendente dicendo di avere una pistola in tasca e intimandogli di allontanarsi dal registratore di cassa, poi ha arraffato quanto c’era all’interno ed è fuggito. Sul posto dopo l’allarme è arrivata la Volante della Polizia che ha avviato le indagini. Sequestrate le immagini delle telecamere di sorveglianza. All’ora in cui è avvenuto il colpo tutti gli altri negozi della zona erano chiusi.