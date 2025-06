Lavoratori Abc pronti a nuove proteste. L’opposizione chiede un consiglio comunale straordinario

LATINA – I lavoratori di Abc, dopo aver protestato il 3 giugno in piazza del Popolo e aver esposto alla presenza della sindaca Matilde Celentano le loro richiesta e preoccupazioni, minacciano nuove iniziative e un presidio permanente se la situazione che riguarda il servizio di igiene urbana non sarà risolta e paventando “una possibile emergenza rifiuti in città di proporzioni inaudite”, come si legge in una nota dell’Ugl Psa di Latina.

Sulla situazione di Abc e sul servizio di igiene urbana, l’opposizione chiede invece un “consiglio comunale urgente e monotematico”. I gruppi consiliari di Lbc, Pd,. M5S e Per Latina 2032 hanno presentato giovedì una richiesta formale di convocazione indirizzata al presidente del Consiglio comunale, Raimondo Tiero.

«Una seduta ad hoc è necessaria – spiegano – di fronte alla mancata approvazione del bilancio preventivo 2024, alla riduzione imposta sulla frequenza dei ritiri del porta a porta, all’impossibilità di assumere personale stagionale (fondamentale per garantire il servizio in estate), alla diminuzione del corrispettivo destinato all’azienda e all’ipotesi, sempre più concreta, di trasformarla in società per azioni».

La sindaca di Latina Matilde Celentano nella riunione del 3 giugno in aula consiliare, rispondendo ai lavoratori, aveva assicurato che entro fine giugno saranno approvati il bilancio di Previsione e il progetto per la rimodulazione della raccolta differenziata nel centro storico e comunque nell’area non servita dalla Pap, promettendo la soluzione delle criticità lamentate dai lavoratori.