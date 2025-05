Sulle minacce alla figlia della Meloni interviene il presidente della Regione Rocca: «INACCETTABILI»

LAZIO – Stanno arrivando da ogni parte politica i messaggi di solidarietà alla Premier Meloni per le terribili parole rivolte alla figlia Ginevra sul web. «Augurare la morte alla figlia di Giorgia Meloni è un gesto orribile, vigliacco e miserabile. A nome mio e della Regione Lazio rivolgo totale solidarietà e vicinanza al presidente del Consiglio e alla piccola Ginevra. Tutto ciò è frutto di un inaccettabile odio sempre più crescente nel dibattito politico e che nulla ha a che fare con un sano e leale confronto tra idee diverse. Auspico che tutte le forze politiche e le Istituzioni collaborino per costruire un clima migliore nel Paese e per far sì che il dibattito democratico non lasci mai spazio ad estremismi e violenze». Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

«Da donna, trovo certe parole aberranti e condivido l’auspicio che tutte le forze politiche facciano sentire la loro voce a difesa del Presidente del Consiglio. I limiti di decenza sono stati superati ed è fondamentale intervenire contro l’hate speach attraverso progetti pensati per le scuole, come abbiamo fatto con l’iniziativa “Ti Rispetto” nelle scuole del Lazio».

Queste invece le parole dell’assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, al Servizio civile della Regione Lazio, Simona Baldassarre.

“Augurare ad una bambina come Ginevra la stessa morte spaventosa che ha colpito Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dal suo ex fidanzato, è un qualcosa di talmente abominevole da far restare senza fiato. Un odio immotivato, inaccettabile, che va oltre gli schieramenti politici e che ci chiama a restare fermi nel nostro operato. La mia solidarietà a Giorgia Meloni, alla sua Ginevra e certamente alla famiglia di Martina Carbonaro, nuovamente ferita dopo il grande dolore subito”, così Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.