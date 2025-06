Ponza, ragazza salvata dai Carabinieri dopo una caduta in un dirupo

Nella notte scorsa, una ragazza di 17 anni di Ponza è stata portata in salvo dopo essere accidentalmente scivolata in un dirupo nella zona di “Chiaia di Luna”. L’allarme è stato lanciato al 112 NUE, che ha subito attivato l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Ponza. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma insieme ai volontari della protezione civile e al personale sanitario. Grazie al lavoro coordinato delle squadre, la giovane è stata tratta in salvo e successivamente elitrasportata all’ospedale di Latina per le cure necessarie. Le lesioni riportate sono risultate lievi. L’operazione si è conclusa con successo, grazie alla tempestività degli interventi e alla collaborazione tra forze dell’ordine e soccorritori.