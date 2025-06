Sabaudia, arrestato 36enne: dovrà scontare un anno per reati commessi durante una partita di calcio

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Sabaudia hanno arrestato un uomo di 36 anni, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica di Latina – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo dovrà scontare una pena di un anno di reclusione, in seguito a una condanna per reati commessi durante una partita di calcio disputata a Latina nel 2017. In quell’occasione si era reso responsabile del lancio di materiale pericoloso, dello scavalcamento delle barriere di sicurezza e dell’invasione di campo. Dopo le formalità di rito, il 36enne è stato accompagnato presso la propria abitazione dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.