Heinz vende lo stabilimento Plasmon di Latina. Accordo vincolante con NewPrinces

LATINA – Heinz Italia ha venduto la Plasmon. Lo storico stabilimento produttivo dei biscotti (e non solo) di Latina, cambia proprietà insieme con i marchi Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba, passando a NewPrinces. “Un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di una nuova società di recente costituzione, nella quale saranno conferite le attività relative alla produzione di prodotti alimentari per l’infanzia e alimenti a fini medici speciali e nutrizione specialistica”, ha reso noto la società in un comunicato.

“Prendiamo atto con piacere che la Plasmon torna in mani italiane. Intendo rivolgere un saluto all’acquirente, New Princes Group, multinazionale con sede a Reggio Emilia”. dichiara Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio. Nello stabilimento Plasmon di Latina sono impiegate circa 300 persone e produce ogni anno circa 1,8 miliardi di biscotti per il mercato italiano del noto marchio di biscotti. Considero importante che il sito di Latina continui comunque a produrre per Heinz Baby Food per il mercato britannico in virtù di un accordo di co-packing. La Plasmon rappresenta un’eccellenza del settore alimentare italiano, con una lunga tradizione nella produzione di alimenti per l’infanzia. Da parte mia, in qualità di presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio c’è la massima disponibilità a fornire tutto il supporto politico ed istituzionale per progetti che hanno come obiettivo il potenziamento industriale del territorio. È fondamentale preservare i livelli occupazionali e il valore strategico dello stabilimento di Latina, che da anni rappresenta un punto di riferimento per la produzione alimentare in Italia”, conclude il consigliere regionale pontino.

Il perfezionamento dell’acquisizione è previsto entro la seconda metà del 2025.