Un gommone del Comune di Latina per pattugliare il Lido

LATINA – E’ stato messo in acqua oggi il primo di due gommoni del Comune di Latina che pattuglieranno le coste del capoluogo. Consegnato ufficialmente oggi, sarà utilizzato dal gruppo comunale della Protezione Civile sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto. L’altro gommone sarà invece utilizzato dalla Polizia Locale.

“Questo mezzo – ha dichiarato la sindaca Matilde Celentano – non è soltanto uno strumento operativo per garantire interventi tempestivi in mare, ma rappresenta anche un importante deterrente e un segnale concreto di sicurezza per cittadini e turisti. La presenza sul territorio di mezzi attrezzati e personale qualificato rafforza l’immagine di un’amministrazione attenta, pronta a rispondere con efficacia alle esigenze del litorale. Disporre di queste risorse a presidio della costa rappresenta un passo significativo verso una balneazione sicura e il regolare svolgimento delle attività sull’arenile pubblico, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto, alla quale va il nostro sincero ringraziamento per la costante presenza. Non si tratta soltanto di due mezzi, ma di veri e propri presidi di legalità, di cui la nostra amministrazione è orgogliosa”.

Presente alla consegna con la sindaca Celentano, l’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco, la Polizia Locale, il gruppo comunale della Protezione Civile e il comandante della Capitaneria di Porto Vincenzo Viola, i consiglieri comunali Federica Censi, presidente della commissione Marina, Nicola Catani e Fausto Furlanetto.

“Questo intervento – spiega l’assessore Di Cocco – è il risultato di un finanziamento regionale che ha consentito l’acquisto di un nuovo gommone e di una jeep, ora in dotazione al Comune, andando ad aggiungersi al gommone già presente. Il personale, in collaborazione con pattuglie a terra e il supporto del gruppo di salvamento, vigilerà per prevenire gli incidenti in mare e assicurare lo svolgimento di tutte le attività di balneazione, di turismo nautico nonché la sicurezza delle spiagge libere. Interverrà, inoltre, nei confronti di comportamenti che possano mettere in pericolo la vita dei bagnanti, dei subacquei e degli stessi diportisti, oltre a prevenire le condotte illecite in materia ambientale. Il servizio si inserisce all’interno di una più ampia programmazione triennale messa in atto dall’amministrazione per potenziare i servizi sul litorale: dalle gare per l’assistenza e il salvataggio dei bagnanti, alla manutenzione delle passerelle e dei servizi igienici. L’obiettivo è una gestione strutturata e continuativa del nostro lungomare”.

I nuovi strumenti di soccorso si integrano con il servizio di assistenza e salvataggio bagnanti sulle spiagge libere del litorale, affidato per i prossimi tre anni dal Comune di Latina alla società Escara.

In occasione della consegna di questa mattina, Sindaca e assessore hanno incontrato per la prima volta anche i bagnini entrati in servizio sul lungomare.