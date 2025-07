Parco archeologico di Satricum, presentato il progetto per la valorizzazione del patrimonio storico culturale

LATINA – Latina avrà il suo parco archeologico. Il Comune del capoluogo ha avviato l’iter per la realizzazione del Parco archeologico di Satricum, antica città fondata dai Latini, a Borgo Le Ferriere, custode di testimonianze etrusche, volsche, romane e medievali.

Il parco comprende un’area nella quale sono presenti i seguenti siti culturali: l’area archeologica Satricum, situata nel pieno centro del Borgo Le Ferriere lungo la Strada Statale Nettunense, un importante sito culturale custode di un grande valore storico nel quale è stata scoperta la città di Satricum (IX – II sec. aC) di cui rimangono resti significativi dell’acropoli con il santuario dedicato alla Mater Matuta; la Mostra-museo “Satricum. Scavi e Reperti Archeologici” curata dell’Università di Amsterdam allestita presso un edificio costruito nel periodo 1930-40, aperto al pubblico nel 2014 per conservare una parte dei reperti rinvenuti durante gli scavi condotti dalla citata Università; la Mostra-museo insiste in un complesso architettonico industriale prima per la lavorazione del ferro (Ferriere di Conca – per più di tre secoli 1588- 1910) per la regione e oltre con l’evidente torre ciminiera, punto di riferimento della zona e in seguito cartiera fino al 1976, un’area ed edifici di proprietà della Società Borgo Antico Srl; Edificio Ex Scuola Elementare sito in Strada Nettunense – Borgo Le Ferriere, di proprietà del Comune di Latina da destinare a struttura ricettiva per gruppi di studiosi impegnati nel Parco; la villa romana (I – V sec. d. C.) di quasi 2.000 mq., comprendente una pars urbana e una pars rustica, presso la proprietà dell’azienda agricola Casale del Giglio Srl, località Le Ferriere di Latina, che ha avviato azioni finalizzate a valorizzare il contesto paesaggistico e turistico dell’area del Fiume Astura attraverso uno studio di fattibilità della pista ciclabile Satricum-Torre Astura; il Santuario Casa del martirio di Santa Maria Goretti della Diocesi di Latina-Terracina-Sezze Priverno, sito che attrae e promuove il turismo religioso.

Il progetto è stato presentato ieri sera in occasione dell’evento “Conoscere Satricum tra gusto e cultura”, organizzato dall’Associazione Acropoli Satricana. Il programma ha avuto inizio con l’apertura degli stand enogastronomici di prodotti locali e a seguire una visita presso gli scavi archeologici di Satricum, guidata dalla professoressa Marijke Gnade che ha tenuto il seminario di archeologia “Dal passato al futuro”. Dunque, la presentazione del progetto “Parco archeologico di Satricum” da parte del sindaco Celentano e del Soprintendente “Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina”, Alessandro Betori.

Interviste e foto a cura di Roberta Sottoriva