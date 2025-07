Migliorare la raccolta differenziata e ridurre la plastica monouso: il bando della Provincia di Latina

LATINA – La Provincia di Latina lancia il progetto “Potenziamento della raccolta differenziata e riduzione dell’uso di plastica nei Comuni della Provincia di Latina” confermando l’impegno a migliorare la gestione dei rifiuti urbani e a contrastare l’impatto ambientale della plastica monouso. Con un bando pubblico, l’Ente mette a disposizione 200.000 euro in contributi economici destinati ai Comuni del territorio, con l’obiettivo di incentivare buone pratiche ambientali e favorire comportamenti virtuosi tra i cittadini.

Il bando prevede il finanziamento di due tipologie di intervento: Acquisto e installazione di distributori di acqua potabile – anche affinata, refrigerata, naturale o gassata – per ridurre il consumo di bottiglie in plastica; e l’acquisto di borracce in materiale ecologico, da distribuire al personale delle amministrazioni comunali (e delle eventuali società partecipate) e agli studenti delle scuole del territorio.

“Questo progetto – dichiara il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli – rappresenta un’azione concreta a supporto della transizione ecologica, ponendo l’accento su due aspetti fondamentali: il miglioramento della raccolta differenziata e la riduzione dell’utilizzo della plastica monouso. Con questo bando vogliamo accompagnare i Comuni del nostro territorio verso modelli più sostenibili, promuovendo al tempo stesso un uso più consapevole e responsabile della risorsa idrica. È una sfida culturale prima ancora che ambientale, che vogliamo vincere insieme, attraverso la collaborazione tra enti pubblici e comunità locali.”

Dario Bellini, Presidente della Commissione Sviluppo e Tutela del Territorio della Provincia di Latina, sottolinea: “Il lancio di questo bando segna un passo concreto verso una Provincia di Latina più sostenibile e attenta alla qualità della vita dei cittadini. Ridurre l’uso della plastica monouso e potenziare la raccolta differenziata significa non solo tutelare l’ambiente, ma anche promuovere comportamenti responsabili e consapevoli nelle comunità locali. Come consigliere provinciale, ritengo fondamentale sostenere questi interventi in sinergia con i Comuni, le scuole e le famiglie, per costruire insieme un futuro più pulito e rispettoso delle risorse. La transizione ecologica passa anche da azioni quotidiane come queste, e la Provincia di Latina dimostra di voler fare la sua parte.”

I Comuni interessati potranno presentare domanda entro le ore 23:59 del 25 luglio 2025, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it, utilizzando il modello predisposto dall’Ente. La graduatoria resterà valida fino al 31 dicembre 2026 e i finanziamenti verranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle domande, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Tutte le informazioni, il bando completo e la modulistica sono disponibili sul sito ufficiale www.provincia.latina.it