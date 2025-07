Ondate di calore, ancora due giorni da bollino rosso a Latina

Continua il caldo torrido che da giorni opprime l’Italia. Secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino delle ondate di calore curato dal ministero della Salute, tra le città con allerta di livello 3, la più elevata, compare ancora Latina insieme ad altre 17 località che arriveranno a 20 nella giornata di domani. Come da ordinanza della Regione Lazio per i giorni estivi in cui le temperature superano i 35°, vige il divieto per le aziende che impiegano lavoratori nei campi e in edilizia di farli la-vorare tra le 12,30 e le 16.