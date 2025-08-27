Ictus in crociera: intervento d’urgenza della guardia costiera di Ponza

PONZA – E’ stato colpito da un malore improvviso, probabilmente un ictus, mentre era sulla nave da crociera in viaggio da Amalfi a Civitavecchia ora l’anziano passeggero si trova ricoverato al Santa Maria Goretti di Latina. Il medico di bordo, dopo aver contattato il Centro Internazionale Radio Medico, ha richiesto l’evacuazione urgente del paziente, la Sala Operativa della Direzione Marittima di Civitavecchia ha fatto deviare quindi la nave verso l’isola di Ponza, per rendere più agevole e rapido l’intervento di assistenza: La motovedetta CP2090 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza, già in zona per svolgere attività di controllo ambientale ha provveduto al trasbordo del passeggero che una volta sbarcato in porto è stato sottoposto a ulteriori accertamenti a cura del personale del 118 e successivamente trasferito in elicottero all’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina, dove è tuttora ricoverato.