Foto hot scambiate senza consenso, anche Aprilia nella bufera

APRILIA – Il caso nazionale del gruppo facebook “Mia Moglie” ha acceso e riacceso i riflettori su ciò che viene scambiato in rete, foto intime inviate tra gli utenti senza il consenso delle vittime. Anche la città di Aprilia è stata coinvolta in un caso simile, a denunciare l’accaduto dopo una segnalazione, alcuni cittadini che hanno scoperto anche richieste di scambio di immagini per ragazze di Aprilia. Nella bufera sono finiti sia gli utenti che il sito per cui era stata richiesta la chiusura già dal 2023.