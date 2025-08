Il rapper di Latina Onzay apre il concerto di Shiva e presenta Carneval

LATINA – Il rapper di Latina Onzay ha aperto sabato sera alla Fogliano Arena, a Capoportiere, il concerto di Shiva. Di fronte al pubblico di fan arrivati per assistere all’esibizione di Andrea Arrigoni, il musicista di Latina, accompagnato da un gruppo di ballerine e ballerini, si è esibito con grande scioltezza dimostrando anche la sua crescita artistica. Dopo l’esordio con Via Isonzo nel 2019, Alessandro Cozzolino classe 2006, ha lanciato in anteprima il nuovo brano dal titolo Carnaval, quindicesimo della sua produzione.