Tennis, esposte a Gaeta Coppa Davis e Billie Jean King Cup

GAETA – A Gaeta sono arrivate la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup esposte al Circolo Tennis Gaeta ancora per tutto il fine settimana, fino a domenica 3 agosto. Dopo la cerimonia ufficiale che si è svolta venerdì alla presenza del sindaco Cristian Leccese, un’occasione unica per vedere da vicino i due trofei dal momento che nel 2024 le due nazionali azzurre, femminile e maschile, hanno conquistato le due coppe. “Vederle insieme qui a Gaeta è un onore e un momento unico da celebrare tutti insieme”, – ha dichiarato il primo cittadino che ringrazia il consigliere regionale Cosmo Mitrano e l’ Assessore allo Sport della Regione Lazio Elena Palazzo.

Dopo le 90 tappe del 2024, che hanno portato la Coppa Davis a percorrere 21.481 km su strada e 1.533 km su mare, toccando vette alpine (cima Tofana) e isole (Capri la più piccola), il il Trophy Tour 2025 ha preso da Milano e porterà in giro per l’Italia entrambe le coppe . Ammirare i due iconici trofei per celebrare i successi dell’Italia Campione del Mondo.