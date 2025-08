“Redenzione dell’Arte Contemporanea”: al via la mostra nel foyer della Sala Cambellotti

Dal 3 al 31 agosto 2025, il foyer della Sala Cambellotti presso il Palazzo della Provincia di Latina ospiterà “Redenzione dell’Arte Contemporanea”, esposizione di pittura e disegno con opere di Gabriele Casale e Antonio Farina, a cura di Fabio D’Achille. L’iniziativa, promossa dalla Provincia nell’ambito del progetto MAD – Arte a Porte Aperte, è il quarto appuntamento del ciclo espositivo ideato in occasione del 90° anniversario dell’Istituzione provinciale.

La mostra propone un dialogo tra linguaggi artistici e identità territoriale: due artisti di generazioni diverse, accomunati dal profondo legame con il paesaggio dell’Agro Pontino, si confrontano nello spazio antistante all’opera monumentale “L’Agro Redento” di Duilio Cambellotti. I dipinti di Casale si muovono verso un’astrazione evocativa della natura, dove il paesaggio diventa esperienza interiore. Le opere di Farina, invece, si nutrono degli elementi reali della pianura pontina – i canali, la vegetazione, i riflessi – trasformandoli in visioni dense di poesia e memoria.

L’apertura della mostra è in programma domenica 3 agosto con tre visite guidate all’opera di Cambellotti, realizzate con il supporto di Piana delle Orme, alle ore 9:30, 10:30 e 11:30, nell’ambito della prima domenica del mese a ingresso gratuito. Al termine sarà possibile accedere all’esposizione, che resterà visitabile per tutto il mese di agosto su prenotazione tramite il portale www.eventbrite.it.

“Siamo orgogliosi – dichiara il Presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli – di proseguire il percorso avviato con Arte a Porte Aperte. La Sala Cambellotti si conferma non solo luogo di rappresentanza, ma anche spazio di cultura e confronto. In un momento in cui l’arte fatica a trovare pubblico e visibilità, il nostro Ente continua a sostenere i talenti del territorio, offrendo loro occasioni concrete di valorizzazione e dialogo con la comunità”.