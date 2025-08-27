Latina, rifiuti abbandonati in un terreno: denunciati due residenti

Un uomo di 63 anni e una donna di 39, entrambi residenti a Latina, sono stati denunciati dai Carabinieri con l’accusa di abbandono di rifiuti. L’operazione è scattata nella mattinata di ieri, quando i militari della Stazione di Borgo Sabotino, insieme al Nucleo Forestale di Latina, hanno effettuato un controllo in un terreno di proprietà dei due indagati. Durante l’ispezione è emersa la presenza di diversi materiali abbandonati, tra cui anche rifiuti pericolosi. Alla luce degli accertamenti, l’area è stata sottoposta a sequestro e la coppia deferita in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria.