Rifiuti speciali interrati in azienda agricola, l’intervento dei Carabinieri Forestali

Un’operazione dei Carabinieri Forestali del Gruppo di Latina ha portato alla scoperta di una gestione illecita di rifiuti speciali all’interno di un’azienda agricola situata al confine tra le province di Roma e Latina. Nel corso di un servizio mirato contro i fenomeni di inquinamento ambientale, i militari del NIPAAF hanno accertato che all’interno del fondo agricolo erano stati accumulati scarti di TNT, il tessuto non tessuto impiegato in agricoltura per la protezione delle colture. Il materiale era stato riunito in un avvallamento naturale del terreno, nascosto alla vista da vegetazione ad alto fusto. Sul posto era presente anche un escavatore, utilizzato per realizzare una buca in cui i rifiuti sarebbero stati interrati. Dalle verifiche è emerso che l’area ricade nel territorio comunale di Ardea, in provincia di Roma, a ridosso della località La Cogna, frazione del Comune di Aprilia. Per interrompere la condotta illecita, i carabinieri forestali hanno posto sotto sequestro l’area interessata, pari a circa 110 metri quadrati, e denunciato in stato di libertà il titolare dell’azienda agricola alla Procura della Repubblica di Velletri.