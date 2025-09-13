A Latina il vero Indiana Jones, Zahi Hawass. Tutto pieno al D’Annunzio di Latina per “L’uomo con il cappello”

LATINA – Grande successo e alta partecipazione per la presentazione dell’ autobiografia “L’uomo con il cappello”, di Zahi Hawass l’archeologo più famoso al mondo che ieri è tornato a Latina per la terza volta al teatro D’Annunzio di Latina. L’autobiografia, la cui traduzione italiana è stata curata dalla professoressa di Latina Stefania Sofra, è un viaggio straordinario tra scoperte, celebrità e passione per l’Egitto. Zahi Hawass è, infatti, il volto più conosciuto dell’archeologia egiziana: ha riportato alla luce tombe dimenticate, ha difeso con forza il patrimonio culturale del suo Paese, ha incantato milioni di persone con documentari, conferenze e libri.

Il saluto del vince sindaco di Latina Massimiliano Carnevale

Ma chi è davvero l’uomo dietro il cappello? Per la prima volta, in questa autobiografia intensa e appassionata, Hawass racconta in prima persona la sua storia: dagli inizi difficili da studente modesto fino alla fama internazionale. Un percorso fatto di ostinazione, viaggi, scoperte sensazionali e incontri con attori, capi di Stato, scienziati e regnanti. Con uno stile diretto e coinvolgente, “L’uomo con il cappello” è molto più di un’autobiografia: è il racconto di una vocazione, la testimonianza di come la passione possa trasformare una vita intera. Un libro che parla a chi ama l’archeologia, ma anche a chi cerca ispirazione, coraggio e autenticità.

Il ringraziamento pubblico della Professoressa Sofra