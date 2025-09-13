A Terracina la Festa dello Sport, 13 e 14 Settembre, due giorni ricchi di attività

TERRACINA – Per il terzo anno consecutivo, torna a Terracina la Festa dello Sport con un ricco programma per tutti i gusti. Il format, ideato da Opes Latina appassiona grandi e piccini con spettacoli, esibizioni sportive e prove gratuite. Sabato 13 e 14 settembre 2025 il Parco La Pineta e la spiaggia adiacente, saranno teatro di sport ed attività che intratterranno piacevolmente i cittadini. L’evento, realizzato grazie al contributo del Comune di Terracina, negli anni ha riscosso grande successo e partecipazione.

“Vi aspettiamo numerosi per trascorrere un weekend di sport e divertimento – commenta Daniele Valerio presidente del Comitato Provinciale Opes Latina – Grazie al Comune di Terracina che da tre anni ha aperto le porte ed accoglie a questo format sportivo, divenuto in poco tempo una tradizione e ringraziamo in anticipo le tante associazioni che sin da subito hanno scelto di farne parte con tutti i lori atleti, per segnare un grande avvio della nuova stagione sportiva”.

“Siamo giunti alla terza edizione della Festa dello Sport – commenta l’Assessore allo Sport del Comune di Terracina Alessandra Feudi – anche stavolta il mondo dello sport ha risposto a gran voce per realizzare insieme un evento per tutta la comunità. Vi invitiamo a partecipare per sperimentare e vivere a pieno le diverse realtà presenti. Siamo certi che questa manifestazione rappresenterà un momento di aggregazione, divertimento e promozione di uno stile di vita sano e attivo per tutti i cittadini”.

Un programma per tutti i gusti a cominciare da sabato con l’area palco che sarà popolata dalle 16.30 alle 17.30 con il Taekwondo a cura de La Fenice Terracina, dalle 18.00 alle 18.30 con esibizione di Taekwondo a cura Asd Taekwondo Hwarang-Silla, dalle 18.30 alle 19.30 con esibizione Muay Thai – Boxe e MMA a cura della palestra Egym e dalle 19.30 alle 20.00 con la presentazione della prima squadra dell’Asd Academy Terracina Basketball. Nell’area esibizioni, dalle 16.00 alle 20.00 gioco libero di dama italiana e dama internazionale a cura della Asd Dama Latina, tornei, giochi e prove di basket minibasket, partita dimostrativa minibasket a cura della asd Academy Terracina Basketball, dimostrazione di tiro con l’arco a cura della Arco Club Terracina, esibizione e gioco libero calcio balilla e tennis tavolo a cura di Opes Latina, dimostrazione di taekwondo a cura della Asd Taekwondo Hwarang-Silla, dimostrazione e point danze latino americane a cura di Latin Planet Dance, esibizione e gioco libero di Rugby a cura del Terracina Rugby, point e dimostrazione Scuderia 55 Centro Equestre Terracina, Functional training e prove attività sportive a cura della palestra Egym, esibizione e giochi di Volley a cura della Asd Terracina Team. In spiaggia dimostrazione di beach bocce a cura della FIB delegazione di Latina ed esibizione e tornei di beach soccer a cura della Anxur Terracina.

Domenica sul palco dalle 17.30 alle 18.15 esibizione di pole dance a cura della Asd Inverted Lab e dalle 18.15 alle 18.45 esibizione di Taekwondo a cura Asd Taekwondo Hwarang-Silla. Nell’area esibizioni dalle 16.00 alle 20.00 gioco libero di dama italiana e dama internazionale a cura della Asd Dama Latina, dimostrazione di tiro con l’arco a cura dell’Arco Club Terracina, tornei, giochi e prove di basket minibasket, partite dimostrative a cura della Asd Academy Terracina Basketball, dimostrazione taekwondo a cura Asd Taekwondo Hwarang-Silla, esibizione e gioco libero calcio balilla e tennis tavoli a cura di Opes Latina, esibizione e gioco libero di rugby a cura del Terracina Rugby, point e dimostrazione di Pole Dance a cura della Asd Inverted Lab, point e dimostrazione Scuderia 55 Centro Equestre Terracina, esibizione e giochi di volley a cura della Pallavolo Futura Terracina e point e dimostrazione di atletica leggera a cura della Asd Olimpia Terracina. In spiaggia dimostrazione di beach bocce a cura della FIB delegazione di Latina, tornei di beach biglie a cura della Asd Beach Biglie Terracina ed esibizione e tornei beach volley a cura della Asd Terracina Team.