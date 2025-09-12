Parco del Circeo e Carabinieri Biodiversità di Fogliano, rinnovata la convenzione

È stata rinnovata la convenzione triennale tra l’Ente Parco Nazionale del Circeo e il Reparto Carabinieri per la Tutela della Biodiversità di Fogliano. Con la deliberazione n. 22/2025, la Commissaria Straordinaria del Parco, Emanuela Zappone, ha approvato l’accordo che resterà in vigore fino al 2027, garantendo continuità alla gestione condivisa delle riserve naturali demaniali.

La convenzione definisce un programma di attività che spazia dall’educazione ambientale alla ricerca scientifica, dalla manutenzione delle foreste e dei laghi costieri alla prevenzione degli incendi boschivi, includendo interventi di ripristino ecologico e azioni per la tutela delle specie vulnerabili. Tra le priorità anche il contrasto alle specie aliene invasive e la valorizzazione dei luoghi simbolo del Parco – il Centro Visitatori di Sabaudia, il Borgo di Fogliano e l’isola di Zannone – come spazi di conoscenza e fruizione sostenibile.

Per sostenere le attività previste, l’Ente Parco assicurerà un contributo massimo di 240.000 euro all’anno, di cui 70.000 per gli interventi operativi e 170.000 per il supporto tecnico e gestionale.

«Il rinnovo della convenzione – ha dichiarato la Commissaria Zappone – è molto più di un atto formale: rappresenta la conferma di un’alleanza operativa che unisce istituzioni diverse ma accomunate dall’obiettivo della tutela della biodiversità e della valorizzazione del nostro patrimonio naturale e culturale».

«Con questo accordo – ha commentato il Generale Raffaele Manicone, Comandante del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – si rafforza ulteriormente il ruolo dei Carabinieri Forestali nella tutela degli ecosistemi del Parco Nazionale del Circeo, grazie a nuovi strumenti e mezzi condivisi che permetteranno di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi per il bene comune».