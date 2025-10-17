A Latina, aggredito dai ladri che gli stanno rubando pezzi dell’auto

LATINA – Un ragazzo di 28 è stato aggredito a Latina, presso il quartiere Q5, da due ladri che stavano cercando di rubare pezzi dalla carrozzeria della sua auto. La vittima, uscita di casa per dirigersi a lavoro, ha sorpreso i due uomini nell’intento di portare via dalla sua auto ruote e fanali. Nel tentativo di opporsi, il 28enne è entrato in colluttazione con i due ladri, procurandosi anche delle ferite inflitte dall’uso di un cacciavite da parte di uno dei due malviventi. Il caso è sotto indagine da parte dei Carabinieri, mentre il ragazzo è stato sottoposto a un intervento chirurgico una volta portato in ospedale.