In fuga dai carabinieri gettano mezzo chilo di cocaina dal finestrino dell’auto: arrestati

In carcere un uomo di 40 anni e un ragazzo di 21 anni entrambi del posto e già noti alle forze di polizia

SEZZE – Intercettati dai carabinieri durante un normale controllo, hanno reagito cercando di fuggire dopo aver gettato dal finestrino del lato passeggero un pacco contenente oltre mezzo chilo di cocaina. I militari della Stazione di Sezze dopo un breve inseguimento hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 40 anni e un ragazzo di 21 anni entrambi del posto e già noti alle forze di polizia accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Dalle successive perquisizioni personale e veicolare, è stata trovata anche la somma in contanti di 7.620 euro. L’auto, che  sequestrata a fini di confisca perché usata per la commissione del reato  non aveva copertura assicurativa ed era guidata dal 40enne con patente scaduta. Sequestrati anche un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

