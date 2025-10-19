A Terracina l’opposizione chiede consiglio urgente su Ast

TERRACINA – I gruppi consiliari Partito Democratico, Progetto Terracina, Sinistra Italiana ed Europa Verde, fanno sapere, che hanno formalmente richiesto la convocazione urgente del Consiglio Comunale per riportare al centro del dibattito politico e amministrativo l’Azienda Speciale Terracina, che gestisce servizi fondamentali per la comunità, sta attraversando una fase di grande difficoltà, segnata dalle dimissioni del Presidente del CdA, da ritardi nei pagamenti degli stipendi ai lavoratori e da una mancanza di direzione politica chiara da parte dell’amministrazione comunale. “Le opposizioni chiedono quindi che la seduta venga convocata senza ulteriori rinvii per discutere la proposta di modifica dello Statuto dell’Azienda Speciale Terracina e per affrontare con responsabilità e trasparenza una crisi che, se non gestita, rischia di compromettere in modo irreversibile un servizio pubblico fondamentale.”