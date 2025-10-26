Abc, il Presidente Andrea Giuliani: il consiglio comunale approvi il nuovo piano

LATINA – “Il Consiglio Comunale del prossimo 28 ottobre rappresenta un momento di svolta non tanto per la giunta Celentano quanto per l’intera cittadinanza. Spero che la maggioranza si mostri coesa, nel solco di quanto messo nero su bianco nel programma elettorale e che alcuni personalismi o giochi di potere lascino il passo al bene della comunità. Il nuovo piano industriale Abc è quanto di meglio si possa in questo momento auspicare. Prima di tutto salvaguarda l’azienda e i suoi lavoratori: la tipologia dell’azienda speciale non è certo ottimale (basti pensare che Latina è l’unico capoluogo di provincia che adotta tale formula) ma questo è un fardello lasciato dalla giunta Coletta che non si può semplicemente cancellare con un colpo di spugna. In secondo luogo il nuovo piano industriale consente di attivare la raccolta differenziata, in modo intelligente, in tutta la città”. Questo il pensiero del presidente di Decisamente Latina Andrea Giuliani.

“Quanto prospettato dall’attuale minoranza, che non accenna a fare un minimo di mea culpa per la situazione disastrosa in cui si è venuta a trovare Abc, si è dimostrato infatti semplicemente irrealizzabile. La raccolta con i mastelli, in aree centrali e densamente popolose sarebbe infatti non solo costosissimo (il mastello viene alzato manualmente da un operatore) ma anche indecoroso. Con il nuovo piano invece si risolvono diversi problemi in un colpo solo: nei cassonetti intelligenti potranno conferire solo coloro che sono residenti nella zona; sarà più facile scovare i furbetti, i marciapiedi finalmente torneranno a svolgere la loro funzione e non rischieranno di diventare semplicemente dei basamenti per mastelli” prosegue Giuliani.

“Finalmente – conclude il presidente di Decisamente Latina – Abc tornerà a svolgere, come mansione ordinaria, quella dello spazzamento e dello sfalcio dei marciapiedi. Azioni che la sinistra aveva semplicemente dimenticato di inserire nel piano industriale, dimostrando ancora una volta mancanza assoluta di pragmatismo e conoscenza della realtà. A tal proposito vorrei fare un plauso alla giunta Celentano che nonostante bilanci sempre più imbrigliati sta trovando risorse per effettuare una pulizia straordinaria della città che spero possa avvenire prima del prossimo periodo natalizio. Un segnale forte di concretezza alla città, qualcosa che finalmente, con l’approvazione del nuovo piano, potrà tornare ad essere un’attività ordinaria”