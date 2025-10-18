Aprilia, odori molesti e scarichi non autorizzati: denunce per violazioni ambientali in un impianto di trattamento rifiuti

Proseguono le attività di controllo ambientale ad Aprilia. I militari del NIPAAF, il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale del Gruppo Carabinieri Forestale di Latina, hanno denunciato all’Autorità giudiziaria l’amministratore delegato e il direttore di un impianto per il trattamento dei rifiuti solidi urbani situato in località “Cossira”.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina, è partita lo scorso agosto a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini per forti odori molesti e miasmi provenienti dall’impianto. Le verifiche hanno fatto emergere diverse violazioni della normativa ambientale, tra cui lo scarico non autorizzato sul suolo di reflui derivanti dal processo di trattamento dei rifiuti organici, la mancata adozione di sistemi efficaci per l’abbattimento delle emissioni odorigene e una gestione non conforme dei rifiuti speciali.

Nel corso delle indagini i Carabinieri Forestali hanno sequestrato i registri di carico e scarico per verificare la tracciabilità del percolato smaltito dall’azienda e hanno effettuato accertamenti tecnici, con campionamenti dei reflui industriali e del suolo, per valutare l’eventuale contaminazione dell’area.

L’amministratore delegato e il direttore dell’impianto sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria per emissioni odorigene moleste, scarichi non autorizzati e inosservanza delle prescrizioni ambientali.