Operazione nazionale contro il gioco illegale, denunce e sanzioni anche a Latina

Un’ampia operazione di contrasto al gioco e alle scommesse illegali è stata condotta il 16 ottobre in dieci province italiane — Roma, Milano, Napoli, Palermo, Caserta, Latina, Varese, Venezia, Verona e Brindisi — nell’ambito di un’attività di “alto impatto investigativo” coordinata dal Servizio Centrale Operativo (SCO) della Polizia di Stato e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

L’iniziativa, mirata anche alla tutela dei consumatori, rientra in una strategia nazionale che unisce l’esperienza investigativa della Polizia di Stato e le competenze tecniche dell’ADM per contrastare le forme più evolute di illegalità nel settore del gioco.

Le verifiche, svolte dagli specialisti delle Squadre Mobili, delle Sezioni Investigative sul Crimine Organizzato (SISCO) e dagli uffici territoriali dell’Agenzia, hanno riguardato in particolare la gestione delle scommesse sportive nei punti fisici autorizzati e non.

Il bilancio parla di 35 sale scommesse e oltre 300 persone controllate, di cui 108 già note alle forze dell’ordine. Due i soggetti denunciati per esercizio irregolare dell’attività di raccolta scommesse, mentre sono state accertate più di 30 violazioni amministrative, per un ammontare complessivo di sanzioni che supera i 500mila euro.

Durante i controlli sono emerse anche violazioni della normativa antiriciclaggio, attraverso il ricorso a giocate “frazionate”, utilizzate per eludere l’obbligo di identificazione dei giocatori in caso di vincite superiori a determinate soglie. Una pratica che, in contesti ad alta presenza criminale, può agevolare operazioni di riciclaggio e reimpiego di denaro proveniente da attività illecite.

All’operazione hanno preso parte oltre 160 agenti e funzionari, tra investigatori formati nei corsi di specializzazione sui giochi e scommesse della Direzione Centrale Anticrimine ed esperti ADM in analisi dei flussi di gioco. L’attività ha confermato l’efficacia della collaborazione tra Polizia di Stato e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel monitorare il settore e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel mondo delle scommesse.