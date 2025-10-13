Aprilia, paura per una valigia sospetta: intervento degli artificieri in via Carroceto

Momenti di apprensione questa mattina ad Aprilia, dove intorno alle 8 è stata segnalata la presenza di una valigia abbandonata lungo via Carroceto. A dare l’allarme è stato un passante, che ha subito contattato il numero unico d’emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, che dopo una prima valutazione hanno provveduto a isolare la zona e allontanare i presenti per motivi di sicurezza. Contestualmente è stato richiesto l’intervento degli artificieri del Nucleo Antisabotaggio del Comando Provinciale di Roma, che hanno effettuato le operazioni di bonifica e successivamente il brillamento della valigia. All’interno, fortunatamente, non è stato rinvenuto alcun materiale pericoloso. Alle operazioni ha preso parte anche la Polizia Locale di Aprilia, impegnata nella delimitazione dell’area. Sono in corso le indagini dei Carabinieri per risalire alle circostanze che hanno portato all’abbandono del bagaglio.