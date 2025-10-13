Spaccio di cocaina, arrestato a Formia un cittadino albanese : in casa 100 dosi

GAETA – Aveva in casa 100 dosi di cocaina e contanti, la Polizia di Stato ha arrestato a Formia un cittadino di origini albanesi, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine, condotta dalla Squadra Anticrimine del Commissariato di Gaeta, è partita da approfondimenti investigativi che avevano segnalato un’attività di spaccio nella zona di Gianola, a Formia.

Durante le operazioni di osservazione, un uomo a bordo di un’auto si è avvicinato al sospettato e i due hanno effettuato un rapidissimo scambio di denaro e i poliziotti hanno deciso di fermare l’acquirente poco distante dal luogo dei fatti. Quest’ultimo ha spontaneamente ammesso di aver acquistato poco prima una dose di cocaina, consegnando un involucro contenente circa 0,6 grammi di polvere bianca. Il sospettato ha provato a fuggire a piedi ma è stato immediatamente bloccato dagli agenti che lo hanno trovato in possesso di una banconota da 50 euro, presumibilmente il ricavato della precedente cessione.

E’ stato dalle successive attività di perquisizione effettuate dagli agenti presso l’abitazione dell’uomo che sono venute fuori ben 100 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 50 grammi, nascoste nel bagno dell’appartamento. In un cassetto della camera da letto sono stati inoltre trovati 3.800 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività illecita.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Cassino, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Cassino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione rientra nei controlli straordinari disposti dal Commissariato di Gaeta, finalizzati a contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti nel territorio del sud pontino.