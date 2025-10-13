Latina, controlli straordinari dei Carabinieri: denunciato un uomo per spaccio di hashish

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio, i cosiddetti “Alto impatto”, disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina con il supporto della Squadra d’Intervento Operativo dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio. Nel corso delle operazioni, svolte il 12 ottobre anche in orario notturno, i militari hanno denunciato un cittadino egiziano di 51 anni residente a Sabaudia, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato fermato mentre si trovava a piedi: durante la perquisizione personale è stato trovato in possesso di circa 2,5 grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di ulteriori 22 grammi della stessa sostanza e di un bilancino di precisione. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre l’hashish sarà analizzato su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Durante i controlli, che hanno visto impiegati 14 militari e 6 autovetture, sono stati identificati 39 soggetti, controllati 18 veicoli, eseguite 4 perquisizioni e verificati i domicili di 5 persone sottoposte a misure restrittive.