Il Latina si prende un punto prezioso contro il Potenza







LATINA – Cavese, Altamura, Benevento e ora Potenza: altra partita senza subire gol per il Latina, che dall’Alfredo Viviani si porta via un punto prezioso in ottica salvezza e, forse, anche per qualcosa di più. La squadra allenata da Alessandro Bruno ora si trova in decima posizione, ovvero l’ultimo slot disponibile per qualificarsi ai play-off. 12 punti conquistati in nove giornate, una media positiva e nettamente migliore rispetto all’inizio dello scorso anno. Contro il Potenza si è vista una squadra ancora abbastanza solida. Buona la difesa, nonostante qualche sbavatura che ha portato i lucani a guadagnarsi un rigore intorno al minuto 20 del primo tempo. Mastrantonio, però, è bravo e riesce a neutralizzare il tiro dal dischetto di D’Auria della squadra di casa. Per il resto della partita i pontini si difendono bene, ma non concretizzano le occasioni in ripartenza con Riccardi e Parigi.

Soddisfatto Alessandro Bruno che, rispetto a inizio campionato, è stato in grado di modificare il gioco della squadra modellandolo secondo gli standard della categoria: meno possesso palla, ma una difesa più solida e sicura. “Se noi siamo in C dobbiamo giocare come una squadra di serie C. Anche a me piace giocare un calcio diverso, ma lo abbiamo pagato a caro prezzo. Inizialmente avevamo il 60 o il 70% di possesso palla, creavamo tante palle gol, però poi perdevamo le partite” ha spiegato mister Bruno nella consueta conferenza stampa post-partita, evidentemente memore di quanto accaduto contro il Trapani alla seconda giornata di campionato. “Il percorso intrapreso non era quello giusto. Per fortuna ce ne siamo accorti subito e abbiamo ridotto gli spazi per difendere. Questo ci ha dato più sicurezza. Vero, siamo meno pericolosi. Ma la coperta è corta: se ci si vuole difendere di più, poi quando si hanno le opportunità per ripartire bisogna avere maggiore coraggio e qualità. Oggi le nostre occasioni le abbiamo comunque avute, ma non siamo stati puliti e lucidi nelle ripartenze. Si tratta comunque di un buon punto su un campo difficile e contro una squadra forte, che gioca uno dei migliori calcio della serie C”.

Prossimo appuntamento per il Latina sabato 18 ottobre contro il Giugliano.