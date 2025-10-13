Puliamo il Mondo 2025: raccolti 379 chili di rifiuti a Latina

Si è conclusa con un risultato importante la due giorni di “Puliamo il Mondo 2025 – Chi lo ama lo protegge”, l’iniziativa di Legambiente dedicata alla tutela dell’ambiente e alla lotta contro l’abbandono dei rifiuti. Nel corso delle giornate del 10 e 11 ottobre, sono stati raccolti complessivamente 379 chilogrammi di rifiuti, di cui 213 di multimateriale e 166 di secco residuo.

L’edizione di quest’anno, dedicata ai temi “Rifiuti in quota” e “Marine Litter”, ha coinvolto numerosi studenti e volontari in diverse aree della città. La prima giornata si è svolta lungo il litorale di Latina, da Capoportiere a Rio Martino, con la partecipazione di circa 400 studenti e insegnanti degli istituti Emma Castelnuovo, Tasso, Liceo Manzoni, Liceo Classico Dante Alighieri, Alessandro Volta e IIS Marconi.

Insieme ai volontari di Plastic Free Latina, del PUAM e del Circolo Arcobaleno Legambiente Latina, e con il supporto degli ispettori ambientali di ABC Latina, sono stati rimossi 260 chilogrammi di rifiuti dal litorale, tra multimateriale, secco e rifiuti inerti. È stata inoltre bonificata una piccola discarica abusiva sulla duna di Capoportiere, dove erano stati abbandonati materiali di risulta.

La seconda giornata si è svolta presso il Canale delle Acque Medie in località Pantanaccio, nei pressi del Ponte delle Comete, dove i volontari hanno effettuato la pulizia degli argini raccogliendo 119 chilogrammi di rifiuti. Un intervento fondamentale per evitare che i materiali abbandonati finiscano in mare.

L’iniziativa ha posto particolare attenzione ai marine litter, i rifiuti che, attraverso fiumi, canali o acque piovane, raggiungono l’ambiente marino causando gravi danni agli ecosistemi. Tra i materiali più frequenti ritrovati, ancora una volta, i mozziconi di sigaretta, oggetto di una raccolta specifica.

L’evento è stato aperto dall’assessore comunale all’Ambiente, Franco Addonizio, che ha ringraziato studenti, docenti e volontari per l’impegno e la partecipazione a un’iniziativa che unisce sensibilizzazione e azione concreta per la tutela del territorio.