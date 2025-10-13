Il Cisterna Volley si prende il terzo posto della Bogdanka Volley Cup

Non si è fatto sorprendere il Cisterna Volley nella sfida contro lo Jastrebski Weigel. Dopo una partita lunga e combattuta, la squadra pontina è riuscita ad avere la meglio sugli avversari al tie-break, con un punteggio di 15 a 12. Quasi 3000 spettatori hanno assistito al match presso la Globus Hall di Lublino, con il Cisterna che ha conquistato così il terzo posto della Bogdanka Volley Cup ai danni della squadra polacca. Una giornata migliore rispetto a quella del sabato, dove il Cisterna non era riuscito a imporsi sugli avversari del Projekt Warszawa, perdendo contro i polacchi per tre set a zero.

Soddisfatto, infine, l’allenatore Daniele Morato, secondo cui il precampionato è stato concluso in maniera positiva: “Vincere è sempre piacevole e soprattutto è importante per il morale. Non era facile in un ambiente come questo, con tanta gente sugli spalti. Caratterialmente siamo stati bravi. A livello tattico male nel primo set, poi ci siamo sbloccati e abbiamo giocato una buona pallavolo. E’ molto bello scendere in campo in competizioni del genere perché si gioca per battere l’avversario; insomma sia quella persa sabato sia quella vinta oggi sono state partite vere, dal sapore di campionato. Fisicamente stiamo bene, abbiamo ormai recuperato anche Bayram che contro Trentino sarà disponibile, arriveremo all’inizio del campionato nella forma giusta”.

Concluso il precampionato, il Cisterna Volley esordirà in campionato contro il Trentino tra una settimana. Domani, però, alle 19.30 presso il palazzetto di via Delle Province ci sarà la presentazione ufficiale della squadra, in cui verrà svelata anche la nuova maglia da gioco.