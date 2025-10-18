Latina Comics & Games, gran finale domenica con la parata Cosplay

Continua la festa nel cuore del capoluogo pontino con la prima edizione di Latina Comics & Games, la manifestazione dedicata al fumetto, all’arte e alla cultura pop. Il centro città si anima con un programma ricco di incontri, mostre, laboratori e ospiti speciali, che fino a domani 19 ottobre offrono attività per tutti gli amanti dei fumetti e appassionati di tutte le età.

Tra Piazza del Popolo, Via Diaz, il Circolo Cittadino e la Feltrinelli Latina, l’Area Comics accoglierà incontri con autori e illustratori, laboratori per bambini curati da Spike Comics, Tunué e Latina Comic School, e performance artistiche dal vivo. Gran finale domani pomeriggio con la grande parata cosplay in Piazza del Popolo, tra costumi, colori e creatività: un momento di festa che promette di trasformare il centro di Latina in un set a cielo aperto.

Di seguito il programma completo dell’ultima giornata: