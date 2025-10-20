Sversa reflui direttamente a mare, cantiere sequestrato dalla Guardia Costiera di Gaeta

GAETA – La Guardia Costiera di Gaeta ha sequestrato un cantiere navale che sversava acque di lavorazione direttamente a mare. Il controllo si è svolto in collaborazione con i tecnici specializzati dell’ARPA Lazio, presso l’attività che all’interno del porto si occupa di grandi unità mercantili.

“L’intervento ispettivo – si legge in una nota – ha consentito di portare alla luce gravi criticità ambientali connesse alla gestione dei reflui derivanti dalle lavorazioni cantieristiche. In particolare, è stato accertato che parte delle acque contaminate, contenenti residui di lavorazioni meccaniche e prodotti chimici, defluivano direttamente nello specchio acqueo portuale antistante, violando le vigenti norme in materia di tutela ambientale e gestione delle acque reflue”.

Informata della situazione l’Autorità Giudiziaria di Cassino, il pm ha disposto il sequestro penale di un’area di circa 4.600 mq. Contestualmente, sono state avviate le prescritte procedure di carattere amministrativo e ambientale nei confronti del titolare del cantiere, a carico del quale risultano attualmente in corso indagini preliminari finalizzate ad accertare le responsabilità penali e amministrative connesse alle violazioni riscontrate. Le prescrizioni ambientali che saranno emanate mirano a ripristinare condizioni di conformità normativa e ad eliminare le cause che hanno determinato l’inquinamento rilevato.