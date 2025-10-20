Suicidio di Paolo Mendico, terminata l’ispezione è l’ora delle contestazioni disciplinari al personale scolastico

SANTI COSMA E DAMIANO – Concluso il lavoro degli ispettori arrivati a Santi Coma e Damiano nel sud pontino dopo il suicidio di Paolo Mendico avvenuto l’11 settembre nelle ore precedenti il primo giorno di scuola, nella sede distaccata dell’ITI Pacinotti di Fondi, è l’ora delle contestazioni ai docenti e al personale scolastico. E’ quanto si apprende al termine della verifica annunciata all’indomani della tragedia dal Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara per capire se il ragazzo – che la famiglia ha denunciato sin da subito essere stato vittima di bullismo – sia stato realmente bersaglio di episodi conosciuti e dunque se la scuola fosse al corrente, se avesse preso misure adeguate a proteggere il 14 enne o se ci siano state sottovalutazioni.

“Il Ministero darà il via alle contestazioni disciplinari verso il personale scolastico interessato”, rende noto l’AdnKronos.

L’ispezione si è svolta con l’ascolto dei docenti e del personale scolastico e l’acquisizione della documentazione presso l’istituto, mentre vanno avanti i lavori delle due procure, quella dei Minori di Roma che riguarda la posizione di alcuni compagni di classe di Paolo, e quella di Cassino che ha avviato le indagini subito dopo la morte del ragazzo per approfondire la posizione di eventuali adulti coinvolti.