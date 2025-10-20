Ristoratore di Latina denunciato per furto di energia elettrica: il gestore denuncia un ammanco da 27mila euro

LATINA – Un ristoratore di Latina è stato denunciato dalla Polizia di Stato per furto aggravato di energia elettrica. Dopo la segnalazione da parte di tecnici incaricati di E-Distribuzione di anomalie sulla rete elettrica in corrispondenza dell’esercizio commerciale, gli agenti della squadra volante hanno accertato la presenza di un allaccio abusivo alla rete pubblica, realizzato mediante un cavo in rame artigianalmente collegato, che bypassava il regolare contatore e consentiva l’approvvigionamento illecito di energia elettrica. Le verifiche tecniche hanno permesso di stabilire che il furto era in atto da tempo e ha comportato un ammanco stimato in circa 27.000 euro.