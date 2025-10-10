Terracina, Comune senza giunta, Forza Italia a Fratelli e Lega: “Presa di posizione tardiva che ci dà ragione”

TERRACINA – A poche ore dal ritiro di tutte le deleghe assessorili da parte del sindaco Francesco Giannetti seguite a un consiglio comunale andato deserto a causa dell’assenza di molti consiglieri di maggioranza, Forza Italia (che era già fuori dalla giunta in palese disaccordo con il resto del centrodestra), rimarca in una nota “la presa di posizione tardiva di Fratelli d’Italia e della Lega che conferma quanto segnalato più volte: una gestione priva di visione, scelte calate dall’alto, difficoltà costanti nel confronto e una maggioranza incapace di affrontare davvero i problemi della città”.

“Noi abbiamo scelto la coerenza, senza calcoli e senza rivendicazioni. Abbiamo comunicato in modo trasparente la nostra posizione, ritirando le deleghe e uscendo dalla maggioranza, senza polemiche, ma con chiarezza e senso di responsabilità. Eppure, solo pochi mesi fa, ci è stato attribuito il ruolo di ostacolo e freno all’azione amministrativa, con dichiarazioni pubbliche che accusavano Forza Italia di rallentare il lavoro della giunta. Oggi, gli stessi che ci criticavano denunciano pubblicamente le stesse criticità che noi abbiamo avuto il coraggio di evidenziare quando eravamo ancora nella coalizione. Non bastano dichiarazioni tardive o assenze strategiche per produrre un vero cambiamento”, si legge nella nota nella quale Forza Italia Terracina conferma ” che “continuerà a fare la sua parte dai banchi dell’opposizione” e manda un messaggio agli ex alleati: ” A chi oggi scopre i limiti dell’attuale gestione diciamo: noi ci siamo, e ci saremo, ma sempre con coerenza”.