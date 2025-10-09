ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Terracina, il Sindaco Francesco Giannetti ha revocato le deleghe a tutti gli assessori della Giunta Comunale

Confermata la carica di vicesindaco all’assessore Claudio De Felice

TERRACINA –  Il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, ha ritirato le deleghe a tutti gli assessori della Giunta, confermando la carica di vicesindaco all’assessore Claudio De Felice.

La decisione dopo la seduta del Consiglio Comunale che oggi non si è svolta per mancanza del numero legale per l’assenza di diversi consiglieri di maggioranza.

«Ringrazio gli Assessori per il grande impegno profuso e per il loro sostegno che non è mai mancato. Adesso è il momento di riorganizzare l’azione amministrativa rendendola più veloce, mirata e concentrata sulle priorità non più procrastinabili per la Città. Questo momento rappresenta un’occasione per rafforzare la nostra azione amministrativa riallineando le priorità e ripartendo con rinnovata determinazione. Terracina ha bisogno di coesione e di un impegno comune per dare risposte concrete ai cittadini, e in questa direzione intendo proseguire il mio mandato, come ho fatto dal primo giorno, con responsabilità e trasparenza», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti

