Gaeta, Capodanno all’insegna di musica e divertimento

Gaeta si prepara a salutare il nuovo anno con un Capodanno 2026 all’insegna della musica e del divertimento, articolato su due location simbolo della città. È stato infatti presentato ufficialmente il programma degli eventi di San Silvestro, pensato per coinvolgere pubblici diversi e trasformare la città in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Il cuore dei festeggiamenti sarà Piazza della Libertà, dove salirà sul palco Paolo Belli accompagnato dalla sua Big Band composta da dodici musicisti. Un concerto che promette energia, ritmo e grande coinvolgimento, tra swing, pop e i successi più amati della carriera dell’artista, da “Ladri di biciclette” a “Sotto questo sole”, fino a “Dr Jazz & Mr Funk” e “Ho voglia di ballare”, con arrangiamenti rinnovati e il sound inconfondibile che da oltre trentacinque anni conquista il pubblico di tutte le età. In scaletta anche il nuovo singolo inedito “Voglio tutto l’amore che c’è”, in uscita il 20 giugno 2025.

Ad aprire la serata, con inizio alle 22.30, saranno i Black Ball Boogie, band italiana di Rock’n’Roll e Boogie Woogie nata nel 2016, che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tra anni Quaranta e Cinquanta, fondendo il fascino del passato con l’energia del presente grazie a cover celebri e brani originali.

Accanto alla proposta di Piazza della Libertà, il Capodanno gaetano vivrà una seconda anima al Molo Sanità, nel quartiere storico affacciato sul mare. Qui la notte sarà scandita da sonorità elettroniche e contemporanee con Mauro Marino, dj e speaker radiofonico, affiancato da Fabrizio Fontana, Piergiorgio D’Arpino, Mauro Dee, Gennaro Spierto, Cristian Di Vanni e Danila Monfreda, per una lunga notte di musica e ballo.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Cristian Leccese, che ha sottolineato come il programma sia stato pensato per parlare a tutti, valorizzando più luoghi della città e offrendo un’esperienza che unisce musica, identità e bellezza del territorio.