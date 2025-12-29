La Maratona Maga Circe scala il ranking nazionale Marathon World

SAN FELICE CIRCEO – A poco più di un mese dall’edizione 2026 della Maratona Maga Circe, arriva la notizia che l’evento continua a crescere e a farsi spazio tra le grandi del panorama podistico nazionale. Secondo il ranking nazionale Marathon World, la corsa si è classificata 11° in Italia, precedendo autentici colossi della corsa su strada come Roma, Milano, Firenze e ancora Venezia, Torino, Pisa, Verona, Reggio Emilia, Ravenna e Padova.

Il ranking nazionale stilato da Marathon World si basa sull’analisi combinata di diversi fattori: qualità tecnica del percorso, livello delle prestazioni cronometriche, numero di partecipanti, affidabilità organizzativa, continuità nel tempo e valore complessivo dell’evento.

Per quanto riguarda il numero di arrivati, la Maratona Maga Circe si posiziona invece al 13° posto a livello nazionale. Un dato significativo, soprattutto se confrontato con il contesto: davanti alla Maga Circe si trovano esclusivamente maratone che portano il nome di grandi città italiane, facilmente raggiungibili grazie a stazioni ferroviarie, autostrade e aeroporti.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’ASD In Corsa Libera e consigliere regionale Fidal Lazio, Davide Fioriello, che sottolinea il trend di crescita costante della manifestazione che quest’anno si correrà il prossimo 1° febbraio: “I numeri parlano chiaro: siamo in continua crescita. Lo scorso anno eravamo 12esimi nel ranking nazionale e 16esimi per numero di arrivati. Oggi, per la prima volta, entriamo stabilmente tra le prime 15 maratone d’Italia per partecipazione e saltiamo all’11° posto nel ranking. È un risultato che ci riempie di orgoglio e che premia il lavoro di squadra, la passione e l’impegno profuso negli anni, possibile grazie alla sinergia con le amministrazioni comunali di Sabaudia e San Felice Circeo, che hanno creduto nel progetto fin dall’inizio e all’impegno costante di un team di lavoro straordinario, composto da volontari, tecnici e collaboratori che operano con passione e professionalità. È un traguardo che ci riempie di orgoglio e che ci spinge a fare sempre meglio. Le società d’Italia ci conoscono e apprezzano il nostro lavoro e noi facciamo di tutto per offrire il massimo dei servizi a prezzi accessibili. In poco tempo – conclude Fioriello – la Maratona Maga Circe è divenuta la manifestazione più importante della nostra provincia per numero di partecipanti e per indotto economico creato. Vi aspettiamo il prossimo 1 febbraio”.