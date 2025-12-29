Terracina si prepara a festeggiare il Capodanno tra Piazza Mazzini e il Teatro Romano

Terracina torna in piazza per festeggiare l’ultimo giorno del 2025, e prosegue quella che ormai è una tradizione, il concerto il primo giorno dell’anno nuovo nella straordinaria cornice del Teatro Romano.

Quest’anno, infatti, per il 31 dicembre è in programma a partire dalle 23 una festa di musica e colori in Piazza Mazzini, che sarà chiusa al traffico e si trasformerà in una grande pista dove tutti potranno ballare e cantare per salutare insieme il nuovo anno con il “Millennium Party – guarda canta balla”. Sul grande palco allestito in piazza ci saranno i Colorplay, la Tribute Band dei Coldplay, con un grande spettacolo di effetti speciali e giochi di luce. Dopo la mezzanotte invece ci sarà un VJ Set.

Quest’anno l’evento del 1° gennaio, “Iubilaeum – La gioia della musica” si terrà a partire dalle 17:30 all’interno del Teatro Romano di Terracina grazie alla Fondazione Città di Terracina, in collaborazione con LAB Music Factory e Ikona Marketing. Nello scenario unico nel cuore del foro emiliano si esibiranno il soprano Mariangela Cafaro e il tenore Delfo Paone, accompagnati dall’Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni” diretta dal Maestro Gabriele Pezone. Il programma prevede una selezione di grandi classici della tradizione musicale europea. L’ingresso, come sempre, sarà gratuito, con prenotazione obbligatoria presso la Fondazione Città di Terracina.

«Posso ritenermi soddisfatta perché, come più volte chiesto dalla Città, abbiamo organizzato una festa di piazza per salutare insieme il nuovo anno. Un evento nel cuore della Città bassa che ci auguriamo possa vedere una grande partecipazione. E sono altrettanto soddisfatta perché si consolida la tradizione che abbiamo inaugurato dal nostro insediamento, quello di rendere omaggio al nuovo anno dal cuore della Città alta, nel nostro straordinario Teatro Romano. Due giornate di festa e di condivisione alle quali invito tutti a partecipare. Certamente tutto può e deve sempre essere migliorato, ma è in questa direzione che prosegue il nostro impegno», ha dichiarato l’Assessore ai Grandi Eventi e alla Cultura Alessandra Feudi.

«Gli eventi sono un elemento fondamentale per la crescita di una Città, per i suoi cittadini come anche per i visitatori e i turisti. È bello che dopo anni si ritorni in piazza, tutti insieme, per festeggiare la fine dell’anno, ma lo consideriamo un punto di partenza. Nostra intenzione per il prossimo anno è stanziare una somma più cospicua per organizzare un calendario ancora più ricco di eventi che possano ancor più valorizzare le enormi bellezze e potenzialità che la nostra Città offre», ha dichiarato la Presidente della Commissione Bilancio, Emanuela Ciotoli.