Strutture sportive della scuola “Volpi”, in arrivo un finanziamento di 500mila euro

CISTERNA – Il Comune di Cisterna ha ottenuto un finanziamento regionale di 500mila euro destinato alla sistemazione dei campi sportivi esterni all’istituto comprensivo “Volpi” nell’ambito del Programma Straordinario Regionale di Investimenti Pubblici.

Il progetto, elaborato dal Settore Lavori pubblici e urbanistica del Comune, prevede il rifacimento completo dei campi sportivi all’aperto quali la pista di atletica, il campo di salto in lungo, i campi di calcetto, basket e pallavolo oltre alla realizzazione di piastre per il posizionamento delle panchine destinate agli atleti, il posizionamento delle reti para palloni. I lavori comprenderanno nel dettaglio la rimozione delle attuali pavimentazioni e dei sottofondi, la posa dei nuovi manti sportivi, il rinnovo delle recinzioni e delle attrezzature. Lo stesso istituto scolastico, peraltro, ha già ottenuto i finanziamenti per la ristrutturazione della palestra e la realizzazione dell’auditorium, opere già ultimate.

Il progetto, dopo avere ottenuto il via libera di fattibilità tecnico-economica, è risultato finanziabile per mezzo milione di euro, dunque per l’intera cifra necessaria a portare a termine gli interventi senza necessità di ricorrere a ulteriori risorse comunali.

«E’ una grande soddisfazione – sottolineano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Santilli – avere ottenuto, dopo quello per il potenziamento della raccolta differenziata, un altro finanziamento che ci consente di migliorare gli impianti sportivi di una scuola del nostro territorio offrendo quindi ai ragazzi strutture moderne e all’avanguardia dove poter praticare le diverse discipline. Andiamo avanti con impegno per rendere la città fruibile a tutti e dare risposte ai cittadini».

