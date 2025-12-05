Aprilia, furto in un supermercato: la Polizia di Stato denuncia due cittadini rumeni

Aprilia – La Polizia di Stato di Aprilia ha denunciato due cittadini rumeni, un uomo di 29 anni e un uomo di 71 anni, per il furto commesso all’interno di un noto supermercato della città. I due avevano oltrepassato le barriere antitaccheggio con merce non pagata del valore complessivo di 545,74 euro, costituita principalmente da bottiglie di alcolici di pregio.

Il sistema era questo, il più giovane prelevava la merce dagli scaffali e, con una manovra di scambio del carrello, la affidava al complice più anziano, il quale tentava di oltrepassare le casse automatiche eludendo i controlli. Il personale addetto alla sicurezza li ha fermati immediatamente, consegnandoli poi agli agenti.

La merce, integra e non danneggiata, è stata restituita al supermercato per la rimessa in vendita.

Entrambi gli uomini sono stati accompagnati presso gli Uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito, al termine dei quali sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso.