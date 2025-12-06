Sopralluogo al dormitorio invernale dei sindaci di Latina, Pontinia e Sermoneta

LATINA – Il sindaco di Latina Matilde Celentano e l’assessore ai Servizi sociali Michele Nasso, unitamente al sindaco di Pontinia Eligio Tombolillo e alla prima cittadina di Sermoneta Giuseppina Giovannoli, hanno visitato, questa sera, il dormitorio per l’emergenza freddo aperto dal primo dicembre in zona R6, alle spalle del comando della Polizia Locale. Insieme a loro il vice sindaco di Latina Massimiliano Carnevale, l’assessore Gianluca Di Cocco, l’assessore di Sermoneta Valentina Cianfriglia, e i consiglieri comunali di Latina Simona Mulè, Renzo Scalco, Vincenzo Valletta, Giuseppe Coluzzi e Loretta Isotton, il direttore generale del Comune di Latina Agostino Marcheselli con la dirigente dei Servizi sociali Emanuela Pacifico e la responsabile Uoc Servizi per l’emergenza Elisabetta Maiorana, il presidente del comitato di Latina della Croce Rossa, Lorenzo Munari, e numerosi volontari.

Durante la visita, la delegazione ha avuto modo di accogliere gli ospiti del dormitorio, dialogando con loro e con i volontari, e ha potuto constatare direttamente le condizioni della struttura, apprezzandone l’allestimento confortevole e l’organizzazione delle attività quotidiane, pensate per garantire accoglienza, sicurezza e supporto psicologico.

Sessanta i posti letto a disposizione, all’interno della struttura che resterà aperta fino al 31 marzo 2026. L’orario d’ingresso del dormitorio per l’emergenza freddo è alle ore 19, mentre l’orario di uscita entro le 8 del mattino. Al loro arrivo gli ospiti ricevono una bevanda calda, mentre al mattino viene servita loro la prima colazione. La struttura, inoltre, è servita di docce e servizi igienici.

“L’apertura del dormitorio per l’emergenza freddo – afferma il sindaco Matilde Celentano – non è solo l’avvio di un servizio: è un gesto di responsabilità collettiva. Abbiamo scelto questa sede insieme al Comitato dei sindaci del distretto socio-sanitario LT2, che ringrazio per il costante lavoro di collaborazione. Sono orgogliosa del fatto che la struttura abbia aperto puntualmente, il primo dicembre, senza alcun giorno di ritardo. Un risultato che non nasce per caso, ma dal lavoro silenzioso di tante persone che credono nella dignità di ogni individuo. La gestione è affidata al comitato locale della Croce Rossa, garanzia di professionalità ma anche di umanità. Sono certa che gli ospiti saranno accolti con attenzione, rispetto e calore. Negli anni passati abbiamo visto come, una volta superate le diffidenze iniziali, molti residenti delle zone vicine si siano avvicinati alla struttura con spirito di collaborazione. Alcuni hanno scoperto il volontariato, altri hanno semplicemente scelto di conoscere e sostenere le persone che incontravano ogni giorno. È un cambiamento importante: significa che uno spazio come questo non è solo un luogo destinato a chi è in difficoltà, ma può diventare un ponte tra persone, un’occasione per creare relazioni che arricchiscono l’intera comunità. E’ anche un modo concreto per vivere lo spirito autentico del Natale: ricordarci che nessuno dovrebbe sentirsi solo e che il calore più grande è quello che sappiamo donare gli uni agli altri. Mi auguro che lo stesso accada anche quest’anno”.

“Questo dormitorio invernale – aggiunge l’assessore Michele Nasso – si affianca a quello di via Villafranca, aperto tutto l’anno e recentemente rinnovato. Sono orgoglioso di poter dire che il servizio di emergenza freddo garantirà assistenza all’intero ambito distrettuale, offrendo non solo un letto, ma anche ascolto e protezione ai cittadini in difficoltà di Latina ma anche dei comuni limitrofi. Vorrei ricordare, oltre all’impegno del comitato di Latina della Croce Rossa che ringrazio, anche il lavoro quotidiano dei nostri Servizi sociali, che durante tutto l’anno seguono con cura e competenza le situazioni delle persone senza fissa dimora. Il dormitorio è un tassello importante, ma è parte di un impegno più ampio, di una rete di interventi che non si limita alla stagione invernale”.