Tappa a Latina per la Quarto Savona 15, l’auto di scorta del giudice Falcone

Una giornata dedicata alla memoria, alla legalità e alla solidarietà. Approda a Latina l’iniziativa “Dal Sangue Versato al Sangue Donato”, promossa da DonatoriNati e Quarto Savona Quindici in collaborazione con la Prefettura, con l’obiettivo di avvicinare soprattutto i giovani ai valori del rispetto delle regole e della donazione del sangue. Giovedì 11 dicembre il percorso prenderà avvio alle 9.30 in piazza del Popolo con lo svelamento della teca della Quarto Savona 15, l’auto di scorta del giudice Giovanni Falcone distrutta nella strage di Capaci. Alla cerimonia interverranno il prefetto Vittoria Ciaramella, la sindaca Matilde Celentano e il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli.

Alle 10 il Liceo Classico Dante Alighieri ospiterà un incontro rivolto agli studenti delle scuole superiori. Tra i relatori ci saranno Tina Montinaro, presidente dell’associazione QS15 e moglie di Antonio Montinaro, capo-scorta caduto a Capaci, e Claudio Saltari, presidente nazionale DonatoriNati, promotore del protocollo d’intesa con la QS15 per trasmettere alle nuove generazioni un’idea concreta di memoria attiva e solidarietà.

“L’arrivo della Quarto Savona 15 nel nostro territorio ci ricorda che la lotta alle mafie è un dovere costante per istituzioni e cittadini”, ha dichiarato il prefetto Ciaramella. “Ricordare significa impedire che il sacrificio di quegli uomini venga dimenticato e continuare la loro battaglia.” Sulla stessa linea Tina Montinaro, che ha sottolineato come l’esempio valga più di qualsiasi parola: “I giovani hanno bisogno di vedere cosa è giusto fare. La nostra missione è trasmettere loro il senso del dovere che ha guidato uomini dello Stato come mio marito.”

La teca della Quarto Savona 15 resterà esposta in piazza del Popolo fino alle 17, per consentire a cittadini e visitatori di renderle omaggio.